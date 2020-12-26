ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رحيل مصطفى محمد مرفوض وهذه كواليس مستحقات ساسي.. أبرز تصريحات أيمن يونس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
أيمن يونس
أيمن يونس
Advertisements
إسراء أشرف
كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، سبب غياب مصطفى محمد مهاجم الفريق عن التدريبات خلال الأيام الماضية .

وقال يونس، فى تصريحات لبرنامج زملكاوي، عبر قناة الزمالك: "مصطفى محمد لم يشارك فى التدريبات خلال الأيام الماضية؛ بسبب إصابة عضلة الظهر".

وعن الأخبار التي تداولت بشأن تمرد اللاعب وتغيبه عن التدريبات بسبب عدم موافقة الإدارة على رحيله علق يونس قائلًا: "توقيت احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق غير مناسب والمقابل المالي ضعيف".

وأضاف يونس: "أن مصطفى محمد زملكاوي ولديه حلم الاحتراف بأوروبا وإدارة النادي تسعي للحفاظ على اللاعب".

وتابع: "رحيل مصطفى محمد مرفوض حاليا وتم تأجيله لنهاية الموسم ومن حق اللاعب المطالبة بمستحقاته مشيرا إلى أن طارق حشيش المستشار المالي بنادي الزمالك وعد بصرف مستحقات اللاعب خلال أسبوع".

وعن موقف النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق،  تحدث يونس قائلًا: "لا صحة لما تردد حول تهرب اللاعب من المران أو مغادرته بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة".

وأوضح: "فرجاني ساسي لديه بالفعل مستحقات مالية متأخرة، وتم حصرها وسيتم توفيرها بالفعل خلال أسبوع، وهو ما أكده طارق حشيش المسؤول عن الجانب المالي".

ونفى أيمن يونس، ما يتردد حول رحيله عن إدارة القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنها أخبار كاذبة وغير صحيح. 

وقال يونس، أنهم فى مهمة كبيرة ويجب أن يتم دعم ومساندة الزمالك. 

وأضاف: أن الزمالك يتعرض لكم من الفتن والشائعات ولا أعلم ما سبب هذه الشائعات مشيرا الي انه مستمر فى عمله بنادي الزمالك وقال :لن ارحل الا بعد انجاز المهمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الغندور: يكشف موقف مصطفى محمد مع الزمالك ..ومحاولات مستمرة لتجديد عقد فرجاني

الجماهير تطالب لجنة إدارة الكرة بالزمالك بسرعة التجديد مع فرجاني ساسي

أيمن يونس: فرجاني ساسي ومصطفى محمد مستمران مع الزمالك

أشرف قاسم: فرجاني ساسي جدد للزمالك في جلسة مع أيمن يونس

طارق يحيى يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي

أيمن يونس يكشف حقيقة رحيله عن إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

أجمل 5 سنين في حياتي ... محمد عواد يوجه رسالة رومانسية لزوجته

شادي محمد: رمضان صبحي فضل المال عن الأهلي وأزمة حسام عاشور نقص خبرة مع الإعلام

برج الحوت.. يسرا: أنا أتولدت أول إمبارح.. ولو قلبت يبقي يا لطيف أوي

حصاد الرياضة .. شوبير يهاجم إدارة مرتضى منصور.. الزمالك ينتظر 10 ملايين دولار فى مصطفى محمد.. وكلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

هواوي تطلق واحدا من أفضل هواتفها في رأس السنة.. تعرف على السعر والمواصفات

موجز السوشيال ميديا.. إصابة المطرب أبو بفيروس كورونا.. تامر حسني يطرح أحدث أغانيه «طمعتيني».. وتريزيجيه يحتفل بعيد زواجه الثاني

Advertisements

لو الأهلي كان قطع رقبته.. رضا عبد العال: محدش عارف يحسم ملف احتراف مصطفى محمد في الزمالك

توقيت غريب جدا.. أسطورة ليفربول يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن رحيله عن الفريق

حصاد الرياضة .. شوبير يهاجم إدارة مرتضى منصور.. الزمالك ينتظر 10 ملايين دولار فى مصطفى محمد.. وكلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

رضا عبد العال: لو اتعرض عليا تدريب الزمالك الآن سأرفض

لا أرى سببا لترك ليفربول حاليا سوى الطقس.. كلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

أجمل 5 سنين في حياتي ... محمد عواد يوجه رسالة رومانسية لزوجته

رحيل مصطفى محمد مرفوض وهذه كواليس مستحقات ساسي.. أبرز تصريحات أيمن يونس

تقارير انجليزية: محمد صلاح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الحذاء الذهبي فى البريميرليج

التوأم فضل رحيل رفعت.. محمد مصيلحي: سيسه كان رغبة حسام حسن الوحيدة

10 ملايين دولار.. الزمالك: نريد تحقيق أقصى استفادة من احتراف مصطفى محمد

شادي محمد: رمضان صبحي فضل المال عن الأهلي وأزمة حسام عاشور نقص خبرة مع الإعلام

رودريجو يغيب عن ريال مدريد في هذه المباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور

إنت فاكرني كاسبها في مسابقة لبان.. قصة سيارة حمادة هلال فى فيلم "الحب كده" | صور

شاهد.. أول عيادة نفسية للعلاج بالمخدرات في بريطانيا