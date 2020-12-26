قريبًا.. العلماء يتوصلون لدواء يمنع الإصابة بكورونا

في ظل الموجات المتتالية من فيروس كورونا المستجد وظهور سلالات جديدة، ما زال العلماء يبحثون عن علاج أو دواء يقصر الطريق على هذا الفيروس، وفي سبيل ذلك يقوم العلماء بتجربة دواء جديد يمكن أن يوفر مناعة ضد Covid 19 على الفور.





وقد أنجز العلماء في هذا الدواء الذي يمكن أن يوفر حماية فورية للأشخاص المعرضين لفيروس كورونا، ليكون متاحًا بحلول شهر مارس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





فيما يبحث الخبراء في مستشفيات جامعة كوليدج لندن حاليًا عن جسم مضاد يمكن أن يوفر حماية طويلة الأمد للمرضى عندما يكون الوقت قد فات لتقديم لقاح.





يمكن أن ينقذ الدواء الذي أطلق عليها اسم Storm Chaser، الآلاف من الأرواح، فيما يمكن إعطاء الجسم المضاد كعلاج لكبار السن ومرضى المستشفيات والطلاب في محاولة لوقف انتشار الفيروس.





قالت الدكتورة كاثرين هوليهان، عالمة الفيروسات بجامعة كوليدج لندن: "إذا تمكنا من إثبات أن هذا العلاج فعال ومنع الأشخاص الذين يتعرضون للفيروس من تطوير Covid-19، فسيكون ذلك مثيرًا للإعجاب، بالإضافة إلى ترسانة الأسلحة التي يتم تطويرها لمحاربة هذا الفيروس المروع".