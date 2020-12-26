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محافظات

لمتابعة سير العمل بالإدارات الخدمية.. رئيس مدينة الحسنة يتفقد قريتي الجفجافة والكيلو 64

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تفقد اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، قريتي (الجفجافة _ كيلو ٦٤)، وذلك لمتابعة سير العمل بجميع الإدارات الخدمية بقرية المركز، تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للمحافظة برؤاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، من أجل العمل على إنهاء أي مشاكل أو معوقات تخص القرى والمواطنين.

وقام رئيس المدينة، بالمرور على المستشفى القروي بقرية الجفجافة، بهدف متابعة سير العمل بها، والتأكد من وجود الأطقم الطبية في أقسام المستشفى، والاطمئنان كذلك على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى توفير العلاج للمرضى.

كما تم التأكد من النظافة العامة بالمستشفى وتفعيل كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع المواطنين وعدم انتشار العدوى.

ووجه رئيس المدينة، مدير الإدارة الصحية بالحسنة بضرورة المرور علي الوحدات الصحية بقرى المركز والمدينة لتقديم جميع الخدمات الصحية لجميع المواطنين، إلى جانب متابعة الانضباط بالنسبة لجميع العاملين بالوحدات الصحية، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كما قام رئيس المدينة، بالمرور على بعض المدارس بالقرية لمتابعة سير العملية التعليمية بها، والتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، خاصة عملية التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات الطبية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كما تم المرور على الوحدة الصحية بالقرية كيلو 64، وذلك للوقوف على سير العمل داخل الوحدة الصحية ومتابعة حالة النظافة العامة والخدمات المقدمة من قبل العاملين بالوحدة الصحية للمواطنين، ونبه اللواء أسامة على العاملين، بضرورة الالتزام والانضباط في العمل من أجل رعاية مصالح المواطنين، والعمل على تأمينها بصورة كاملة.

كما تفقد رئيس المدينة، جميع المواقع الخدمية بكل قرية، والتقى عدد من الأهالي، استمع إلى أهم المشاكل التي تواجههم.. حيث تم عرض ومناقشة جميع المشاكل الخاصة بهم ووعد بوضع الحلول السريعة لها، وذلك لتسهيل مصالحهم كما تم الاطمئنان على تنفيذ برنامج المياه لكل قرية بانتظام.

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