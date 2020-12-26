القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر،تعيين 462 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1064 شابًا منهم 13 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج 182 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة منهم شهادة لذوى القدرات .





وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف مبلغ مليون و 359 ألفًا و 500 جنيه منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وعددهم 2719 عاملًا ، كما تم صرف رعاية صحية لـ 140 عاملا وعاملة بإجمالى 67 ألفًا و 164 جنيهًا ، وصرف 3000 جنيه لـ 3 عمال كمنحة زواج ، و 6 منح مواليد لـ 12 عاملًا بمبلغ 3000 جنيه أخري .





تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي ، مشيرا إلي أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 206 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا ، كما تم تلقى 3 شكاوي ، تم بحث شكوتين منها وأخرى ما زالت تحت البحث ، كما تم عقد ندوة عمالية بأحد المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.





أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة ، وإعادة التفتيش على 126 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 33 محضرًا ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 100 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها.





وأوضح مدير المديرية أنه تم بدء الدورات التدريبية على أساليب الزراعة الحديثة ، وفك وتركيب الصوب الزراعية ، وعمل دورة تدريبية أخري فى التفصيل والحياكة ، وفى مجال التبريد والتكييف .





كما تم عمل دورات تدريبية على مهن السباكة الصحية ، والتفصيل والحياكة ، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد .



