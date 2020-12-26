خارج أوروبا.. دولة جديدة تعلن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لـ كورونا

أعلن وزير الصحة الياباني، "تامورا نوريهيسا"، اكتشاف 5 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لخمس أشخاص قادمين من بريطانيا.





وذكرت منظمة الصحة العالمية، رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية.





وقال "هانز كلوج"، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن 8 دول في منطقة أوروبا ظهر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة بـ"VOC-202012/01" داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية العالية.





وأكد المسئول بمنظمة الصحة العالمية على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية.



