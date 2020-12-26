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برلمان

غدا.. البرلمان يستقبل النواب المنتخبين على المقاعد الفردية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:06 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
يستقبل مجلس النواب غدا النواب المنتخبين على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) ايام باجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا"، حيث يستقبل غدا الاحد 27 ديسمبر نواب (5) محافظات هي:القاهرة ،الجيزة،القليوبية ، الاسكندرية ، مرسى مطروح باجمالي عدد 90 نائبا. 

ويستقبل يوم الاثنين 28 ديسمبر نواب (10) محافظات هي بورسعيد،  الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ باجمالي عدد 108 نائبا. 

كما يستقبل يوم الثلاثاء 29 ديسمبر نواب (12) محافظة هي الفيوم، بني سويف،  المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء باجمالي عدد 86 نائبا.

ودعت الامانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي النواب للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية.
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