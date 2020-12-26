بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها بحوار تليفزيوني في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، وكشفت خلاله بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية.









من جانب آخر، تعتبر يسرا اللوزي من النجمات اللاتي تتمتع بجمال لافت، مما يجعلها محط أنظار الجميع كما أنها تتمتع بجماهيرية كبيرة أيضا، وعلى الرغم من ذلك تعرضت يسرا اللوزي لموجة من الانتقادات اللاذعة من قبل جمهورها ومتابعيها بعد أن ظهرت بوزن زائد خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.









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ورغم زيادة وزنها، مازالت تحافظ على جمالها أيضا، وتحرص يسرا اللوزي على اختيار المكياج الجذاب والناعم الذى يزيد من جمالها ويمنحها إطلالة فخمة وراقية، مما جعلها محط أنظار الكثير من الفتيات لاتباع طريقتها فى وضع المكياج.









وتفضل يسرا اللوزي دائما البساطة وعدم المبالغة في استخدام مساحيق التجميل سواء فى النهار أو عند حضورها المناسبات والمهرجانات، كما تفضل استخدام ألوان المكياج الترابية والهادئة التى تعزز وتبرز جمال ملامحها أيضا، علاوة على ذلك تعتمد على تسريحات الشعر التي تجمع بين البساطة والتنوع وعدم السير على وتيرة واحدة.







إليكم أبرز الصور التي تكشف جمال مكياج يسرا اللوزي.