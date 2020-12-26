ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
Advertisements
هاجر هانئ
تصدرت الفنانة يسرا اللوزي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها بحوار تليفزيوني في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، وكشفت خلاله بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية.


من جانب آخر، تعتبر يسرا اللوزي من النجمات اللاتي تتمتع بجمال لافت، مما يجعلها محط أنظار الجميع كما أنها تتمتع بجماهيرية كبيرة أيضا، وعلى الرغم من ذلك تعرضت يسرا اللوزي لموجة من الانتقادات اللاذعة من قبل جمهورها ومتابعيها بعد أن ظهرت بوزن زائد خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.


اقرأ أيضا:


ورغم زيادة وزنها، مازالت تحافظ على جمالها أيضا، وتحرص يسرا اللوزي على اختيار المكياج الجذاب والناعم الذى يزيد من جمالها ويمنحها إطلالة فخمة وراقية، مما جعلها محط أنظار الكثير من الفتيات لاتباع طريقتها فى وضع المكياج.


وتفضل يسرا اللوزي دائما البساطة وعدم المبالغة في استخدام مساحيق التجميل سواء فى النهار أو عند حضورها المناسبات والمهرجانات، كما تفضل استخدام ألوان المكياج الترابية والهادئة التى تعزز وتبرز جمال ملامحها أيضا، علاوة على ذلك تعتمد على تسريحات الشعر التي تجمع بين البساطة والتنوع وعدم السير على وتيرة واحدة.


إليكم أبرز الصور التي تكشف جمال مكياج يسرا اللوزي.
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف رشاقة وتغير ملامح مي عز الدين

نشرة المرأة.. 10 صور تبرز جمال مكياج روجينا.. استشاري يحذر من تقديم الكاكاو والشاي باللبن للأطفال

جذاب وهادئ .. 10 صور تبرز جمال مكياج روجينا

روجينا لـ أشرف زكي : شكرًا صاحب الفضل

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال يسرا اللوزي

بعد تكريم أشرف زكى .. روجينا: مبروك على التكريم من بيتك الأول والأخير

ترشيحاتنا

إطلاق نار في العاصمة الألمانية برلين وإصابة 3 أشخاص

تختلف عن كوفيد 19.. أعراض الإصابة بسلالة كورونا الجديدة.. اعرفها

نصف ساعة بـ3 آلاف جنيه.. إحالة شبكة تعرى أون لاين للمحاكمة.. صور

علي جمعة: الصلاة.. آخر كلمات قالها النبي في مرض الموت

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

بشرى خير.. عقار جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور