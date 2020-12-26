أنا فضولية.. يسرا اللوزي: زوجي أقتعني بعدم معرفة نوع الجنين خلال الحمل.. فيديو

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها عندما قامت بالحمل لأول مرة وذهبت إلى الطبيب برفقة زوجها قام الطبيب بالكشف بجهاز السونار عليها وقال "مش عاوزين تعرفوا الطفل ولد ولا بنت" فقامت بالرد مسرعة "أيوة عاوزة أعرف"





وأضافت «اللوزي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الطبيب بعد الكشف عليها بالسونار قال ربما يكون الطفل ولد ولكنه غير متأكد حينها.





وتابعت الفنانة يسرا اللوزي أن بعد ذهابها للمنزل مع زوجها قال لها "ما تخلي أننا نعرف أن الطفل ولد أو بنت مفاجأة" فاقتنعت بذلك.



