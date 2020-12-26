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توك شو

أنا فضولية.. يسرا اللوزي: زوجي أقتعني بعدم معرفة نوع الجنين خلال الحمل.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:08 ص
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها عندما قامت بالحمل لأول مرة وذهبت إلى الطبيب برفقة زوجها قام الطبيب بالكشف بجهاز السونار عليها وقال "مش عاوزين تعرفوا الطفل ولد ولا بنت" فقامت بالرد مسرعة "أيوة عاوزة أعرف" 

وأضافت «اللوزي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الطبيب بعد الكشف عليها بالسونار قال ربما يكون الطفل ولد ولكنه غير متأكد حينها.

وتابعت الفنانة يسرا اللوزي أن بعد ذهابها للمنزل مع زوجها قال لها "ما تخلي أننا نعرف أن الطفل ولد أو بنت مفاجأة" فاقتنعت بذلك.

وأوضحت يسرا اللوزي أنها من الشخصيات الفضولية جدا التي تحب أن تعرف كل ما يدور حولها لكن في أمر الكشف عن الجنين تتمسك وتصبر حتي يأتي المولود.
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