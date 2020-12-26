محافظ شمال سيناء يوجه بتوفير الرعاية الكاملة لمصابي كورونا

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء، أنه بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، بتوفير الرعاية الكاملة لحالات الاشتباه ومصابى فيروس كورونا المستجد،تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه والاصابة بكورونا للحالات البسيطة والمتوسطة ، وأنه فى حالة الاحتياج للعناية المركزة يتم نقلها عن طريق سيارات الاسعاف الى مستشفى العريش العام ، لاستكمال العلاج وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.
من جانبها سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، ٨ اصابات إيجابية بفيروس كورونا ، وحالتي وفاة بالفيروس ، ليتوقف العدد عند ١٩٩ إصابات منذ تفشى جاءحة فيروس كورونا.
وأكد الدكتور طارق شوكة مدير عام المديرية أنه يوجد بكل من مستشفي" العريش العام وبءر العبد النموذجي والشيخ زويد المركزي " ١٤ حالة مصابين بفيروس كورونا المستجد ، وحالات عزل منزلي لـ١٦٩ حالة، وشفاء ٢٢ حالات و٢ حالة وفاة بالفيروس .
واشار وكيل وزارة الصحه بالمحافظة،إلى أن نقطة الفحص الطبي بكمين الميدان تواصل مهام عملها لفحص المسافرين الوافدين لمدينة العريش من فيروس كورونا المستجد.
وتفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد حال وصوله إلى المحافظة.
وأشار المحافظ، الى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.
ومن جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة عن قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها .
كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء.
وحذرت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، المواطنين بعدم الاستهانه بفيروس كورونا اةمستجد في موجته الثانية ، وذلك بضرورة لبس الكمامه فى الاماكن المزدحمه ، ومواصلات النقل الجماعى والاسواق ، وكذلك الاماكن المغلقه والعيادات الطلبه والمستشفيات والتزام كذلك بالتباعد الاجتماعي .
من جانبها سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، ٨ اصابات إيجابية بفيروس كورونا ، وحالتي وفاة بالفيروس ، ليتوقف العدد عند ١٩٩ إصابات منذ تفشى جاءحة فيروس كورونا.
وأكد الدكتور طارق شوكة مدير عام المديرية أنه يوجد بكل من مستشفي" العريش العام وبءر العبد النموذجي والشيخ زويد المركزي " ١٤ حالة مصابين بفيروس كورونا المستجد ، وحالات عزل منزلي لـ١٦٩ حالة، وشفاء ٢٢ حالات و٢ حالة وفاة بالفيروس .
واشار وكيل وزارة الصحه بالمحافظة،إلى أن نقطة الفحص الطبي بكمين الميدان تواصل مهام عملها لفحص المسافرين الوافدين لمدينة العريش من فيروس كورونا المستجد.
وتفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد حال وصوله إلى المحافظة.
وأشار المحافظ، الى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.
ومن جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة عن قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها .
كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء.
وحذرت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، المواطنين بعدم الاستهانه بفيروس كورونا اةمستجد في موجته الثانية ، وذلك بضرورة لبس الكمامه فى الاماكن المزدحمه ، ومواصلات النقل الجماعى والاسواق ، وكذلك الاماكن المغلقه والعيادات الطلبه والمستشفيات والتزام كذلك بالتباعد الاجتماعي .