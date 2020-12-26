بسبب سلالة كورونا الجديدة.. النرويج تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى بريطانيا

أعلنت السلطات النرويجية، اليوم السبت، تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشر من وإلى بريطانيا، حتى 29 من ديسمبر الجاري، وذلك وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الجديدة.











وفرضت النرويج حظر الطيران لأول مرة في 21 ديسمبر، كما فرضت إجراءات إضافية لاختبار فيروس كورونا وتعقب المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، والتي ستكون سارية المفعول حتى 10 يناير.









وفي ظل الموجات المتتالية من فيروس كورونا المستجد وظهور سلالات جديدة، ما زال العلماء يبحثون عن علاج أو دواء يقصر الطريق على هذا الفيروس، وفي سبيل ذلك يقوم العلماء بتجربة دواء جديد يمكن أن يوفر مناعة ضد Covid 19 على الفور.









وأنجز العلماء في هذا الدواء الذي يمكن أن يوفر حماية فورية للأشخاص المعرضين لفيروس كورونا، ليكون متاحًا بحلول شهر مارس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









فيما يبحث الخبراء في مستشفيات جامعة كوليدج لندن حاليًا عن جسم مضاد يمكن أن يوفر حماية طويلة الأمد للمرضى عندما يكون الوقت قد فات لتقديم لقاح.









ويمكن أن ينقذ الدواء الذي أطلق عليها اسم Storm Chaser، الآلاف من الأرواح، فيما يمكن إعطاء الجسم المضاد كعلاج لكبار السن ومرضى المستشفيات والطلاب في محاولة لوقف انتشار الفيروس.







