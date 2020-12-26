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برلمان

لا نريد الوصول للغلق.. برلماني يحذر من التهاون فى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
حظر تجول
حظر تجول
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فريدة محمد
حذر النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، من التهاون فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن حالة التهاون والاستهتار قد تكلف المجتمع الكثير.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت حالة كبيرة من التراخي من قبل المواطنين فى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة من مستهل الجائحة والآن ومع دخول الموجة الثانية هناك حالة من اللا مبالاة من قبل البعض فى الالتزام بالكمامة على الأقل.

وأضاف القطامى، أن الحكومة تعمل ليلا ونهارا من خلال حزمة من الإجراءات الاستعداد للموجة الثانية، بل وحزمة من الإجراءات بشأن الأزمة بشكل عام، وحالة التهاون فى التعامل مع الأمر يُهدر هذه الجهود جميعها ويصعب الأمر على المنظومة الصحية.

وأكد أنه فى حال تفشى الإصابة بصورة كبيرة ترهق المنظومة والقطاع الصحى فإن الأمر سينعكس على المجتمع وعلى المواطنين بشكل عام.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وارتداء الكمامة بشكل أساسى فى مختلف المناطق وخارج المنزل بصورة عامة.

وحذر من عدم الالتزام لأنه قد يؤدي إلى فرض إجراءات قاسية على المواطنين وعلى الدولة فى نفس الوقت، خاصة وأن هذه الإجراءات التى تتمثل فى الغلق ينتج عنها معاناة شريحة كبيرة من المجتمع وعلى الرغم من حزمة الإجراءات الوقائية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لهذه الشريحة ولكن الوضع الاقتصادى ينعكس على الجميع بصورة لافتة للنظر، وذلك على مستوى دول العالم.
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