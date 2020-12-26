وزارة الزراعة: توزيع مياه الري المنتظم يؤدي إلى زيادة الإنتاجية

أكد حسن شمس الدين، مدير تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على إقناع المزارع بأهمية التحول من الري بالغمر إلى التنقيط، وذلك من خلال إقامة ندوات ولقاءات مع المزارعين من أجل تعريفهم بأهمية الري بالتنقيط وفوائده.





وقال "شمس الدين"، خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الري بالتنقيط يعمل على تقليل مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في القنوات المفتوحة، والتي تصل إلى 2% من مساحة الأراضي الزراعية، وأيضا توزيع المياه المنتظم يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.













وأضاف: "تقليل المياه يساعد على رفع كفاءة المياه"، مشيرا إلى أن تطوير منظومة الري تم تقسيمها إلى 3 مراحل لتشمل في النهاية 9.4 مليون فدان.ولفت إلى أن تطوير منظومة الري يتم بالتوازي مع مشروع تبطين الترع على أطوال تبلغ 33 ألف كيلو متر.