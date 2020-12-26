أبرزها عدم التكدس أمام اللجان.. تجارة حلوان تعلن عن استعداداتها للامتحانات

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن استعداد الكلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وعن الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة أثناء فترة الامتحانات الوقائية ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد الكلية.







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وقد أطلقت الكلية مجموعة من القواعد مطالبة من الطلاب بضرورة الالتزام بها واتباعها ونوضح لكم فى "صدى البلد" الإجراءات التى سوف تتخذها الكلية أثناء الامتحانات:

- ارتداء الكمامة بشكل سليم ومستمر خلال التواجد داخل الكلية والجامعة وليس داخل اللجان فقط.

- الحفاظ على مسافة آمنة بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من لجنة الامتحان.

- عدم التكدس أمام اللجان قبل الدخول وبعد الانتهاء من الامتحان والمغادرة فورًا.

- عدم التجمع أمام الكافتريا ومنافذ بيع الأغذية داخل الحرم الجامعي.

- يلزم الطالب بإحضار أدواته الشخصية.

- يحظر تبادل الأدوات داخل لجان الامتحانات.

- يلتزم الطالب بالجلوس في المكان المخصص داخل اللجنة.

وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان لـ"صدى البلد"، بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية يوم 2 يناير 2021 وتنتهى يوم 2 فبراير 2021، على أن يكون الفارق بين المادة التى تليها يومين على الأقل.





وشددت إدارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا، وأنه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وحمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية.





أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن استعداد الكلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وعن الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة أثناء فترة الامتحانات الوقائية ضد فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد الكلية.









وأطلقت الكلية مجموعة من القواعد مطالبة الطلاب بالالتزام بها واتباعها، ونوضح لكم فى "صدى البلد" الإجراءات التى سوف تتخذها الكلية أثناء الامتحانات:





- ارتداء الكمامة بشكل سليم ومستمر خلال التواجد داخل الكلية والجامعة وليس داخل اللجان فقط .





- الحفاظ على مسافة آمنة بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من لجنة الامتحان.





- عدم التكدس أمام اللجان قبل الدخول وبعد الانتهاء من الامتحان والمغادرة فورًا.





- عدم التجمع أمام الكافتريا ومنافذ بيع الأغذية داخل الحرم الجامعي.





- يلزم الطالب بإحضار أدواته الشخصية





- يحظر تبادل الأدوات داخل لجان الامتحانات.





- يلتزم الطالب بالجلوس في المكان المخصص داخل اللجنة.





وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان لـ"صدى البلد"، بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية يوم 2 يناير 2021 وتنتهى يوم 2 فبراير 2021، على أن يكون الفارق بين المادة التى تليها يومين على الأقل.











وشددت إدارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا، وأنه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وحمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية.