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رياضة

سلبية عينة لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة بيراميدز

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:15 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
تلقى الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بسلبية عينة كل لاعبي الفريق والجهاز الفني، وعدم إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا، قبل مواجهة بيراميدز.

وأجرى لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا والجهاز الطبي تحليل رابيد تيسيت صباح أمس الجمعة، للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا، وأثبتت نتيجة التحاليل سلبية عينة الجميع.

ووفقا لتعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن كل نادي بات ملزما بإجراء تحليل رابيد تيست قبل كل مباراة في الدوري الممتاز ب 48 ساعة، للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز، في السابعة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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