أول رسالة ماجستير في تخصص طب السمع والاتزان بجامعة كفر الشيخ.. صور

شهدت جامعة كفر الشيخ ، مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص طب السمع والاتزان، للباحثة هند فوزي أنور الشابوري، والتي جاءت تحت عنوان " ناتج التشوش عن الانبعاث الصوتي في مرض الطنين"، وحضرها الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، والدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





وضمت لجنة الحكم والمناقشة، الدكتور حسام عبد الغفار، أستاذ طب السمع والاتزان، بكلية الطب جامعة حلوان، والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام زغلول، أستاذ طب السمع والاتزان، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة تقوى جبر، أستاذ طب السمع والاتزان، بكلية الطب جامعة كفر الشيخ





وأوضحت الباحثة في رسالتها، أن هذه الدراسة تهدف إلى التحقيق من وجود ضرر في قوقعة الأذن الدقيقة في مرضى طنين الأذن الذين لديهم مستوي سمع الطبيعي باستخدام تأثير ناتج التشوش عن الانبعاث الصوتي (DPOAES) ، ثم مقارنتها مع المجموعة الضابطة ذات السمع الطبيعي.





وأضافت، تضم الدراسة 50 شخصًا من الذين يعانون من طنين الأذن ولكنهم لا يعانون من ضعف السمع ، ولا يعانون من أي أمراض مزمنة مثل (داء السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، والتهاب الفقرات العنقية)، إصابات الرأس أو الحوادث الدماغية الوعائية ، واضطرابات نفسية أو أمراض الغدد الصماء.





وأشارت إلى أنه بالرغم من عدم وجود سمع طبيعى فى مجموعة الطنين إلا أن حالات الطنين كان مستوى السمع لديها أقل حدة عند مقارنته بالمجموعة ذات السمع الطبيعى التى لا تشكو من الطنين مما يظهر وجود خلل غير ظاهرى فى هذه الفئة.





وتابعت، تم إجراء اختبار " تأثير ناتج التشوش عن الانبعاث الصوتي (DPOAES)" كان هذا الخلل أكثر وضوحًا، وتضمنت الدراسة أيضًا اجراء استبيان لتأثير الطنين علي الحالة النفسية و قد أظهرت الدراسة تأثر الحالة النفسية بدرجات متفاوتة بسبب الطنين.





وقد أوصت الدراسة باستخدام اختبار "تأثير ناتج التشوش عن الانبعاث الصوتي (DPOAES) " لتقييم حالات الطنين من ذوى الأصحاء سمعيًا بصورة أساسية كجزء من تقييم هذه الحالات خصوصًا و أن هذا الاختبار يعتبر اختبارًا موضوعيًا و لا يعتمد علي استجابة المريض.



