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محافظات

بـ 750 مليون جنيه.. محافظ القليوبية: بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:00 م
محافظ القليوبية ومدير
محافظ القليوبية ومدير صندوق تطوير العشوائيات
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إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أعمال تطوير منطقة كابلات الضغط العالي بحي شرق شبرا الخيمة.
وقال محافظ القليوبية، إن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين كافة المناطق الخطرة، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة لإحلال كابلات الضغط العالى الهوائية المارة أعلى 11 منطقة سكنية بحى شرق شبرا الخيمة بأخرى أرضية بتكلفة ٧٥٠ مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن التطوير سيشمل المنطقة بالكامل وإعادة توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع وتحسين المرافق والخدمات اللازمة، مؤكدا أنه مع الانتهاء من تحويل الضغط العالي لكابلات أرضية ستصبح القليوبية خالية من المناطق غير الآمنة والتي كانت تتسبب في العديد من الحوادث.

ونوه بأن تلك المناطق يقطنها أكثر من 11000 أسرة كانت مهددة بخطر المجال الكهربائي "الضغط العالى "و التي كانت تتسبب في العديد من الحوادث، وأنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين كافة المناطق الخطرة فقد تم التنسيق بين المحافظة والصندوق ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة، وتم إعداد خطة لإحلال ذلك الخط الهوائي بآخر أرضي يمر بالكامل بنطاق محافظة القاهرة وبناءً عليه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات الأربعة وتم تنفيذ المشروع و إحلال الخط وهو ما يعمل على تأمين تلك المناطق وإزالة الخطورة عنها.

كما أكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية لما لها من مخاطر اجتماعية وأمنية واقتصادية تهدد أمن المجتمع مشيرا إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه بتكلفة بلغت 750 مليون جنيه تحملها الصندوق بالكامل وأن هذا المشروع يعمل على إزالة الخطورة عن عدد 15 منطقة غير آمنة منهم 11 منطقة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وهم (خلف نادى البلاستيك- إبراهيم لطفى –عزبة سليم – عزبة الصعايدة – مدينة السلام – الفتح – الفيلا- بهتيم – عزبة المرجوشى –مساكن إسكو –عزبة العرب)وعدد 4 مناطق بنطاق مناطق السد العالي والسلام بمحافظة القاهرة.
بـ 750 مليون جنيه.. محافظ القليوبية: بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء
بـ 750 مليون جنيه.. محافظ القليوبية: بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء
بـ 750 مليون جنيه.. محافظ القليوبية: بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة الكهرباء
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