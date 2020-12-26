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رياضة

صحفي فرنسي: باريس سان جيرمان يسعى لضم كريستيان اريكسن وليس محمد صلاح

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:12 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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مجدي سلامة
حسم جيلارد باتريك، الصحفي الفرنسي بمجلة "فرانس فوتبول"، الجدل حول رحيل محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى باريس سان جيرمان في الصيف القادم. 


وقال جيلارد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": " باريس سان جيرمان لا يفاوض محمد صلاح حتى الآن، وكل ما أُشيع حول الأمر كذب".


وأضاف: "نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع كريستيان إيريكسن، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، وليس محمد صلاح".


واختتم: "بالتأكيد محمد صلاح نجم كبير لكن لا يوجد مفاوضات بينه وبين باريس سان جيرمان في الوقت الحالي".


وكانت بعض التقارير أشارت إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع النجم المصري مع محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة.


وأفادت التقارير بأن محمد صلاح اقترب من الرحيل عن فريق الريدز بسبب عدم سعادته في الوقت الحالي حسبما قال الفرعون المصري في حوار عبر جريدة "أس" الإسبانية.


يذكر أن محمد صلاح سوف ينتهي تعاقده مع نادي ليفربول الإنجليزي صيف 2023 وتبقى كل الاحتمالات واردة حول رحيله.


ونجح محمد صلاح في الحصول مع نادي ليفربول على بطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما عن النادي. 


كما حصل على هداف الدوري الإنجليزي لموسمين على التوالي، كما حصل على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
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