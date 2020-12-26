ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب عين شمس: الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط مراعاة لظروف كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:20 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
باسنتي ناجي
قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ، ان الكلية تستقبل الطلاب لأداء الإمتحانات بشكل طبيعي في ظل إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية ، للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم. 

واوضح مرتضي ، أنه تم تقسيم الطلاب إلي مجموعات صغيرة داخل كل فرقة وتوزيعها علي مبني الكلية بالكامل لتقليل الأعداد داخل القاعات وللحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب ، لافتا الي إستخدام الإختبارات الإلكترونية " البابل شيت " لتسهيل أداء الإختبارات علي الطلاب والإعتماد علي التصيح الإلكتروني لضمان سلامة المصححين بعد عزل الورق عزل صحي داخل صناديق محكمة الغلق ومعقمة .

وأكد عميد آداب عين شمس ، أن الإختبارات في مستوى الطالب المتوسط مراعاة للظروف التي مر بها الطلاب ، لافتًا الى أستمرار الإمتحانات بشكل طبيعي الى أن تصدر قرارات المجلس الاعلي للتعليم .    

اقرأأيضا : 


وقال الدكتور مرتضى مصطفى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس،  في تصريحات سابقه له إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي حيث انتهى الطلاب من امتحانات "الميد تيرم"، لافتًا إلى استعداد الكلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضح "مرتضى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم رفع المقررات الدراسية المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب إلى جانب الأسطوانات المدمجة ، لافتًا إلى أنه لا يتم منع دخول الطالب الامتحان في حالة عدم دفع المصروفات، ولكن يتم حجب النتيجة النهائية للامتحانات.

وشدد على فرض الرقابة من قبل أمن الكلية على التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل القاعات وارتداء الكمامات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس: نهاية الميدتيرم بالكليات منتصف ديسمبر .. وبداية امتحانات التربية العملية .. وإجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا

جامعة عين شمس: توزيع أسطوانات مدمجة للمقررات الدراسية بدلا من الكتب.. الانتهاء من اختبارات الميدتيرم.. والاستعداد لامتحانات نهاية الفصل وسط إجراءات احترازية مشددة

جامعة عين شمس تنتهي من امتحانات الميدتيرم.. تبدأ التجهيز لـ الاختبارات العملية في الكليات.. ودفع المصروفات الدراسية بطرق حديثة

زراعة عين شمس: امتحانات لفصل الدراسي الأول اختيار من متعدد

علوم عين شمس تعلن موعد الاختبارات العملية

امتحانات الفصل الدراسي الأول.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. عقوبات على الطلاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. اختبارات إلكترونية.. وشروط للأعذار الطبية

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها

احترس منها.. تعرف على أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا

باحثة بالجامعة الأمريكية: عقار جديد لعلاج السرطان.. والنتائج مبشرة

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور

مسحة طبية لثلاثي الأهلي المصاب بكورونا اليوم

الصحة السعودية تكشف الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020

يمنع وفاة 9 من 10 مصابين بكورونا.. تعرف على تفاصيل الحل السحري لمواجهة الفيروس

بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور