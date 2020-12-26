آداب عين شمس: الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط مراعاة لظروف كورونا

قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ، ان الكلية تستقبل الطلاب لأداء الإمتحانات بشكل طبيعي في ظل إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية ، للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم.





واوضح مرتضي ، أنه تم تقسيم الطلاب إلي مجموعات صغيرة داخل كل فرقة وتوزيعها علي مبني الكلية بالكامل لتقليل الأعداد داخل القاعات وللحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب ، لافتا الي إستخدام الإختبارات الإلكترونية " البابل شيت " لتسهيل أداء الإختبارات علي الطلاب والإعتماد علي التصيح الإلكتروني لضمان سلامة المصححين بعد عزل الورق عزل صحي داخل صناديق محكمة الغلق ومعقمة .





وأكد عميد آداب عين شمس ، أن الإختبارات في مستوى الطالب المتوسط مراعاة للظروف التي مر بها الطلاب ، لافتًا الى أستمرار الإمتحانات بشكل طبيعي الى أن تصدر قرارات المجلس الاعلي للتعليم .





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وقال الدكتور مرتضى مصطفى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقه له إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي حيث انتهى الطلاب من امتحانات "الميد تيرم"، لافتًا إلى استعداد الكلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.





وأوضح "مرتضى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم رفع المقررات الدراسية المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب إلى جانب الأسطوانات المدمجة ، لافتًا إلى أنه لا يتم منع دخول الطالب الامتحان في حالة عدم دفع المصروفات، ولكن يتم حجب النتيجة النهائية للامتحانات.





وشدد على فرض الرقابة من قبل أمن الكلية على التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل القاعات وارتداء الكمامات.