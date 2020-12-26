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تعليم

٢٧ ديسمبر..بدء الإختبارات الإلكترونية لكليات التربية والصيدلة والآداب بجامعة القناة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:09 م
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي
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انجي هيبة
أعلن الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس عن بدء الإختبارات الإلكترونية تبعا للجدول الزمنى المحدد وفى الفتره من ٢٧ حتى ٢٩ ديسمبر  لكليات التربية والصيدلة والادب والعلوم الإنسانية بمركز الإختبارات الإلكترونية بمقره بكلية الطب ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشدده.
  
و طالب رئيس الجامعة الطلاب بالالتزام بإرتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامتهم .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الإمتحانات تعقد لكلية التربية يوم الأحد الموافق ٢٧ ديسمبر ولكلية الصيدلة يوم الإثنين الموافق ٢٨ ديسمبر أما طلاب الآداب والعلوم فيؤدون اختباراتهم يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ ديسمبر بإجمالي عدد طلاب ٩٣٠ طالب وطالبة .

وأضافت الدكتورة غادة حداد منسق عام الإختبارات الإلكترونية بالجامعة أن أعداد الطلاب الممتحنين  لكل كلية جاء كالتالى ١٧٠ طالب وطالبة بكلية التربية و١٦٠ بكلية الصيدلة و ٦٠٠ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

هذا وأشار الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية أن الاختبارات تعقد  للفرقة الأولى قسم تربية خاصة بمادة الصحة العامة أما طلاب الفرقة الرابعة فيؤدون اختبارات مادة علم النفس. 

وتابع الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة أن طلاب الفرقة الثانية يؤدون الاختبارات، وعن كلية الآداب والعلوم الإنسانية أوضح الدكتور عادل السعدني عميد الكلية أن طلاب الفرقة الثانية يؤدون أختبارات مادة الجيومورفولوحيا كما يؤدي طلاب الفرقة الثانية اختبارات مادة جغرافيا كمية.

تأتى الإختبارات الإلكترونية ضمن خطة مشروع القياس والتقويم بجامعة القناة بإشراف تنفيذى الدكتور عبد الرؤوف مصطفي المدير التنفيذي للمركز.
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