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محافظات

إغلاق مطعم لمخالفته الإجراءات الاحترازية بالمنيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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ايمن رياض
قرر الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إغلاق أحد المطاعم بكورنيش النيل لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوجود مخالفات صارخة خاصة بعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، والتهاون والتقصير الشديد في تطبيق تلك الإجراءات ومخالفة التعليمات الصادرة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لنائب المحافظ، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

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قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وشدد محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، لمنع التجمعات والحد من انتشار العدوى.

وفي سياق متصل وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي رؤساء المراكز، بتنظيم الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال في شتى القطاعات المختلفة، من حيث متابعة حالات البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، ومتابعة مراحل تبطين الترع، مع تنفيذ أعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد على إحكام الرقابة والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفًا إلى ضرورة استمرار تنفيذ الأعمال المتعلقة بجوانب التطوير والتنمية في مختلف القطاعات الخدمية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حالة تعد بالبناء المخالف بحي جنوب المركز، حيث تم التحفظ على أدوات البناء وتحرير محضر بالواقعة لتحويل المخالفة للنيابة العسكرية للتحقيق، كما تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بحي غرب وشمال وجنوب المركز، باستخدام معدات الوحدة المحلية، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمركز.

كما تابع اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، تنفيذ أعمال تبطين الترع بقرية نواي التابعة للمركز، وبجانب تلك الحملات تابع رئيس المركز، مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المدارس ومواقف السيارات للتأكد من اتخاذ كل التدابير اللازمة من حيث ارتداء الكمامات وتنفيذ أعمال الرش والتطهير.
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