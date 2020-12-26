ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ناهد السباعي تحتفل بالكريسماس بصحبة عائلتها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:35 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ناهد السباعى، مجموعة صور جديدة ظهرت فيها بصحبة عائلتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت ناهد السباعي معلقة على الصور:"The joy of Christmas is family🥰🎄🎄❄️☃️ god bless all our"


وتشارك ناهد السباعي ، في فيلم ماكو وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990،ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.

"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.

وكانت الفنانة ناهد السباعي شاركت في مسلسل النهاية، أحد المسلسلات الرمضانية لهذا العام، والذي كان آخر ما قدمته حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، ومسلسل النهاية هو عاشر تعاون بين يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء بعد أن قدما معًا مسلسلاته السابقة منها الصياد، المواطن إكس، اسم مؤقت، والعديد من المسلسلات الأخرى للشريف.

وقدمت ناهد السباعي ، أكثر من 40 عملا متنوعا، من أبرزهم دورها في فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو زكري الذي حصدت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفيلم بعد الموقعة الذي شارك بمسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي للمخرج يسري نصر الله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبيض x أبيض.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

بفستان أبيض قصير.. شاهدي أحدث إطلالة لـ ناهد السباعي

بالصنارة والسمك.. ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

كإنه لسة إمبارح.. ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد ذكي

بإطلالة كاجوال.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

زيادة عدد مستشفيات العزل إلى 363 بالقاهرة والمحافظات

إطلاق نار في العاصمة الألمانية برلين وإصابة 3 أشخاص

شاهد أحدث ظهور لأحمد كرارة بعد إصابة شقيقه بـ كورونا

شاهد.. ناهد السباعي تحتفل بالكريسماس بصحبة عائلتها

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

أبرزهم ديمبلي وكوتينيو.. 4 مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية بالتزامن مع أعياد الكريسماس وإجازات نهاية العام

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفيات كورونا.. مشاهير ماتوا بـ كوفيد 19 في 2020

يمنع وفاة 9 من 10 مصابين بكورونا.. تعرف على تفاصيل الحل السحري لمواجهة الفيروس

بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور