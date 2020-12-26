شاهد.. ناهد السباعي تحتفل بالكريسماس بصحبة عائلتها

وتشارك ناهد السباعي ، في فيلم ماكو وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990،ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.





وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.





"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.





وكانت الفنانة ناهد السباعي شاركت في مسلسل النهاية، أحد المسلسلات الرمضانية لهذا العام، والذي كان آخر ما قدمته حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، ومسلسل النهاية هو عاشر تعاون بين يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء بعد أن قدما معًا مسلسلاته السابقة منها الصياد، المواطن إكس، اسم مؤقت، والعديد من المسلسلات الأخرى للشريف.



