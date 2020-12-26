شائعات السوشيال ميديا تحاول إرباك منظومة التعليم..وصدى البلد ينشر الردود الرسمية حسما للجدل

واجهت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الساعات الاخيرة عددا من الشائعات التي تستهدف اثارة الجدل والترويج لأخبار مغلوطة لإرباك الطلاب واولياء الامور مع قرب حلول موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول .

شائعة تأجيل الامتحانات في الجامعات لمدة اسبوعين واستكمال الدراسة اونلاين

انتشرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة مستند مزيل بتوقيع الدكتور خالد عبد الغفار لايهام الناس بصدور قرار بتأجيل امتحانات الجامعات بسبب كورونا ، وعلى الفور أعلنت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تمام عن الصحة، وأن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.



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شائعة اصابة وزير التربية والتعليم بفيروس كورونا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إعادة نشر شائعة اصابة وزير التربية والتعليم بفيروس كورونا ، وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم أفادت بأن هذا الخبر لا ساس له من الصحة وان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يمارس عمله بشكل طبيعي دون الشعور بأي شكل من اشكال التعب او الاعراض الخاصة بكورونا.









هاشتاج توقف الدراسة في مصر

اطلق عددا من اولياء الامور والطلاب هاشتاج توقف الدراسة في مصر على موقعي تويتر وفيس بوك ، في محاولة للضغط من رواد السوشيال ميديا على الوزارة للإستجابة وإصدار قرار بـ توقف الدراسة في مصر ، وإلغاء الامتحانات واستبدالها بنظام الابحاث ، وحذف اجزاء من المناهج.





وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها تتابع المطالب المنتشرة على السوشيال ميديا والتي تطالب بـ توقف الدراسة في مصر، مشيرةً إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتراجع الوزارة عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها بشكل تحريري داخل لجان امتحانية مراقبة، في مقررات الفصل الدراسي الأول بدون أي حذف.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : "سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات جميع الصفوف الدراسية".





وعلم صدى البلد أن : أن جميع المدارس لديها تعليمات رسمية من الوزارة، تشدد على الالتزام بجزئيات المنهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول ، و سيتم توزيع الطلبة في اللجان وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي اللازم لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين خلال فترة الامتحانات، بحيث يكون عدد الطلاب في اللجنة الواحدة لا يزيد على 14 طالبا فقط، مع التشديد على ارتداء الكمامات للملاحظين والمراقبين والطلاب.





وقد تقرر تفعيل القرار الجمهوري الخاص بمكافحة الغش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن جميع الامتحانات موضوعة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها خبراء المركز القومي للامتحانات.





وقررت وزارة التربية والتعليم ، أنها لن تعتمد هذا العام على الأبحاث أو الامتحان من البيت ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفاديا للغش والعمل الجماعي ، كما "قررت الوزارة أنه إذا لم تستطع لظروف كورونا عقد امتحانات تحريرية للطلاب في لجان مؤمنة، لن يتم تصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي بدون تقييم".





وبالبحث تبين أن "كل الكواليس داخل الوزارة تؤكد أن كل محاولات الضغط لوقف الدراسة أو إلغاء الامتحانات هذا العام لن تفلح، حيث تقرر إنهاء المحتوى الدراسي بدون نقصان كشرط لتصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي".





وعن تفاصيل نظام عقد امتحانات الفصل الدراسي الاول ، فبالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي فليس لهم امتحانات، لأن نظام التعليم الجديد لغى الامتحانات لهذه الفئة العمرية، فسيتم تقييمهم وفقا لما يتم من أنشطة داخل الفصل.





وبالنسبة لامتحانات طلاب الصفوف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادي، فسوف تُعقد على مستوى المدرسة ، وبالنسبة لامتحانات الإعدادية (الثالث الإعدادي)، فسوف تُعقد على مستوى المديرية.





وبشأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا ، كما سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب الدمج (الطلاب ذوي الإعاقة المدمجون في المدارس) ورقيا أسوة بالأعوام السابقة.





أما عن طلاب الدمج الملحقين بالصف الثالث الثانوي، فستعقد لهم امتحانات الثانوية العامة ورقيا وفقا للمواصفات التي تم إعدادها من قبل المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات بالتعاون مع مديري المواد الدراسية والتربية الخاصة.





تغيير نظام أعمال السنة هذا العام لطلاب المدارس بسبب كورونا

انتشرت على السوشيال ميديا انباء تفيد بصدور قرار بتعديل نظام حساب درجات اعمال السنة لطلاب المدارس بسبب كورونا ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في نظام درجات أعمال السنة المطبق على طلاب المدارس





توقف الدراسة لطلاب الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي 10 يناير

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استفسارا من أحد المعلمين عبر جروبات المعلمين على تطبيق واتس اب بشأن مدى صحة انباء توقف الدراسة لتلاميذ الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي 10 يناير ، وكان نص الاستفسار : بالنسبة للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية ( الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي) تنتهي فترة ذهابهم للمدرسة يوم 10 يناير 2021 " مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لباقي الصفوف".





ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار قائلا: لا يا افندم يمكن لهؤلاء الطلاب الذهاب الى مدارسهم حتى ٢٣ يناير لاستكمال مناهجهم.





وأضاف وزير التربية والتعليم : الصفوف الأولى هى الأولى بالذهاب إلى المدرسة أو التعلم، بإشراف ولى الأمر حتى ينتهي تحصيل محتوى الفصل الدراسي الأول.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه قد تمت إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.





وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التعليم الجديد لغى الامتحانات للتلاميذ من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي وسيتم التقييم لما يتم من أنشطة داخل الفصل





نائب وزير التعليم يحسم الجدل بشأن مصير استكمال دراسة طلاب التعليم الفني

ومن جانبه ، كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، نظام استكمال الدراسة وعقد الامتحانات لطلاب مدارس التعليم الفني بالتزامن مع مخاوف الموجة الثانية من كورونا.





حيث قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن طلاب التعليم الفني وضعهم الدراسي مختلف عن طلاب التعليم العام ، مؤكدًا أن حضور طلاب التعليم الفني في المدارس يهدف الي اكتسابهم المهارات العملية من خلال حضور الطالب يومين علي الأكثر أسبوعيا في المدرسة

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : بالنسبة للعام الدراسي الحالي لطلاب التعليم الفني فيتبقى فيه 3 أسابيع فيهم 6 ايام دراسة فقط ، حيث ينتهي الفصل الدراسي الاول يوم ١٠ يناير 2021 حسب قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.