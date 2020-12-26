ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السويد تعلن اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:45 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت السلطات السويدية، اليوم السبت، اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي اكتشفت في بريطانيا. 

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تحذيرا إلى الشباب من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت المنظمة إن السلالة الجديدة لكوفيد-19، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر بشكل سريع للغاية. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في 8 دول أوروبية.

وقال هانز كلوج مدير  المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن 8 دول في منطقة أوروبا ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا  المعروفة بـ"VOC-202012/01" داعيا إلى تعزيز تدابير الحماية العالية.

وأكد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية على ضرورة  الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر: رصد إصابات بـ كورونا المنك في 6 دول

الموجة الثانية بدأت.. كورونا يقتل شخصا كل 17 ثانية في أوروبا

بعد بريطانيا.. اكتشاف إصابات كورونا بـ السلالة الجديدة فى 4 دول أوروبية

تطور خطير.. الصحة العالمية تعلن وجود سلالة كورونا الجديدة في 8 دول

ألمانيا تسجل 14455 إصابة جديدة بكورونا و240 حالة وفاة

خارج أوروبا.. دولة جديدة تعلن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لـ كورونا

ترشيحاتنا

أنثى ذئب مصري وليست سلعوة.. طبيب بيطري يوضح حقيقة الحيوان المجهول عاقر الأطفال في قنا

نصف ساعة بـ3 آلاف جنيه.. إحالة شبكة تعرى أون لاين للمحاكمة.. صور

مصر محور مهم لتوزيع لقاحات فيروس كورونا.. تفاصيل

دراسة.. السلالة الجديدة لـ كورونا أكثر عدوى بنسبة 56%.. و7 أعراض جديدة

نجم المصري السابق يشيد بإدارة سيراميكا كليوباترا ويتوقع صفقة الأهلى والزمالك

أخبار الفن| تعليقات مفبركة تضع النجوم في مأزق .. تعرف على قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

بسبب السيول.. الداخلية تغلق طريق القصير - قفط أمام حركة السيارات

بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

السيسي يبحث مع رئيس الكونغو رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي خلال 2021

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة الكريسماس.. إيمي طلعت زكريا تبهر متابعيها على إنستجرام

تعرف على قائمة أرخص 7 سيارات بالسوق المصري في 2020

أبرزها تقوية المناعة وإنقاص الوزن.. فوائد غير متوقعة لتناول البصارة