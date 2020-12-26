تيك توك وببجي أبرزها.. أهم التطبيقات الصينية المحظورة في الهند خلال 2020

كان عام 2020 بمثابة رحلة مثيرة في عالم التطبيقات، حيث قامت الحكومة الهندية بحظر مئات التطبيقات ومعظمها من الصين باعتبارها دولة المنشأ، كرد فعل على غارات صينية على الأراضي الهندية.





وبحسب ما ذكره موقع "bgr.in"، أصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية MEITY، أمرا بحظر 59 تطبيقا صينيا، بزعم أنها تضر بسيادة وسلامة دولة الهند ، وأمن الدولة والنظام العام، وتعد غالبية هذه التطبيقات شائعة بين مستخدمي الإنترنت في الهند البالغ عددهم 500 مليون مستخدم.









وتصاعدات التواترت بين الهند والصين في شهر يونيو الماضي، بعد مقتل أكثر من 20 جنديا هنديا في اشتباك عسكري في جبال الهيمالايا في ومنذئذ، بدأت حكومة الهمد في محاربة الصين في الفضاء الألكتروني عن طريق حظر تطبيقات على المتاجر الألكترونية داخل حدود الدولة.





وتعد مئات التطبيقات المحظورة في البلاد غير متوفرة حاليًا وتم حذفها من كل من متجري جوجل بلاي Google Play، ومتجر آب ستور Apple App ولا توجد طريقة تمكن المستخدمين الهنود من إعادة استخدام تلك التطبيقات الصينية الشهيرة.





ووفقا لتقرير شركة تحليلات التطبيقات Sensor Tower، تعد الهند هي أكبر أسواق الإنترنت الاستهلاكية والأسرع نموا في العالم، مع 19 مليار عملية تنزيل في عام 2019، وهذا يضع الهند كثاني أكبر سوق لتنزيلات التطبيقات، فأن تطبيق "تيك توك" الصيني تم تنزيله في الهند أكثر من 660 مليون عملية تنزيل، منذ إطلاقه في عام 2017.





التطبيقات الصينية المحظورة في الهند خلال عام 2020





نظرا لأن التطبيقات التي قامت الحكومة الهندية تقترب من الـ 300 تطبيق سوف نذكر فقط أهم التطبيقات الشهيرة والتي تعد أكثر استخدام حوال العالم وليس في الهند فقط، ولعل من أبرزها تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok





تصدر تطبيق تيك توك TikTok، أول قوائم الحظر حيث تضمنت القائمة الأولى للتطبيقات الصينية المحظورة في الهند مجموعة 118 تطبيقًا، من بينها تيك توك لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile.





ومن بين التطبيقات التي تم حظرها إلى جانب لعبة ببجي أوائل شهر سبتمبر الماضي: CamCard و WeChat Work و Tencent Weiyun و Rise of Kingdoms و APUS Launcher و Tencent Weiyun و VPN لـ TikTok و Mobile Taobao و Youko و Sina News و Baidu.





وفي شهر نوفمبر المنصرم أضافت الحكومة الهندية المزيد من التطبيقات الصينية إلى قائمتها المحظورة، لتضم 43 تطبيقا صينيا من بينها تطبيق التجارة الإلكتروني AliExpress، بالإضافة إلى العديد من تطبيقات مجموعة شركة على بابا Alibaba، وخدمة الفيديو القصيرة الشهيرة Snack Video، وتطبيق التوصيل Lalamove، وتطبيق التسوق Taobao Live، وتطبيقات التلفزيون WeTV و MangoTV بالإضافة إلى بعض تطبيقات وألعاب المواعدة.