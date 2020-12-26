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رياضة

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ مصطفى محمد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:09 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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منتصر الرفاعى - ملك موسي
خاض مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض اليوم.

يأتي هذا بعدما تغيب عن تدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق في ظل رغبته في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.


ويستعد الفريق الأبيض للقاء سموحة المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب

 وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا  بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.

يذكر أن الفريق بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.
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