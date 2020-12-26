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أخبار البلد

رئيس مياه البحيرة يستعرض إنجازات الشركة في مبادرة حياة كريمة أمام وزير التنمية المحلية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
استقبل المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، صباح اليوم، السبت، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بقرية عبد الحليم محمود مركز أبو المطامير، لتفقد شبكات ورافع صرف صحي قرية عبد الحليم محمود التابعة لمركز أبو المطامير وهي ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

وشرح المهندس محمد سعيد نشأت الأعمال التي تمت علي أرض الواقع والأعمال التي تم إنشاؤها بمعرفة الشركة من مد شبكات صرف صحي بطول 5 ك م وعمل توصيلات للمشتركين بعدد ٣٧٥ توصيلة منزلية للصرف  الصحي وإنشاء خط طرد بطول اثنين ونصف كيلو متر وجاري الآن إنشاء رافع الصرف الخاص بقريه عبد الحليم محمود وانشاء خزان تحليل لاهوائي ABR للقرية.

وأكد نشأت أن العمل يتم على قدم وساق في المشروع وجارى الانتهاء منه نظرًا لاحتياج هذه القرى لهذه المشروعات واشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بالإجراءات الوقائية للعاملين داخل المشروع. 

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" هي جزء محوري من إهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر إحتياجًا   وهى إمتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها على مدار السنوات الستة الماضية، والتى ساهمت فى إحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر.

وصرح محافظ البحيرة بأن ما تهدف إليه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، من ارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية  والمرافق وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم. 

وتواجد اثناء الزيارة الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  وحازم الأشمونى السكرتير العام والمهندس محمد مساعد وزير للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مدير مشروع تنمية صعيد مصر بالوزارة والمهندس محمد الديب رئيس قطاع المياه بالشركه و المهندس عمر خضر رئيس قطاع البحوث بالشركة والمهندس اشرف حجازي رئيس وحدة حياة كريمة بالشركة.
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