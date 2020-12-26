تفاصيل اجتماع مرجان مع التشكيل الجديد الإدارات التنفيذية بالنادي الاهلي

حرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي على الاجتماع مع مديري الأفرع والإدارات بالنادي؛ للحديث عن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة المرحلة الماضية؛ وما تضمنها من سلبيات وإيجابيات، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بتجديد عقود المديرين لمدة ٣ شهور.





كما حرص "مرجان"، في بداية الاجتماع على الوقوف دقيقة حدادا على روح الكابتن خالد سندس، مدير مجمع حمامات السباحة السابق بمقر النادي بالجزيرة.





ووجه المدير التنفيذي الشكر لجميع المديرين والعاملين بالنادي على جهودهم خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تحملوه من ضغوط لمواجهة تحديات المرحلة الماضية.





وشدد على دور أعضاء الإدارة التنفيذية؛ بداية من المديرين والموظفين والعاملين في مسيرة النادي، وهو ما يقدره مجلس الإدارة.





وأكد مرجان ضرورة الانتباه لكلمة رئيس النادي محمود الخطيب؛ خاصة تأكيده على العمل لاسم الأهلي، ولخدمة النادي وليس الأشخاص.





وشدد مرجان على أن العمل لمصلحة النادي وخدمته وتطويره هو خطوة في سجل عمل كل فرد في مؤسسة الأهلي، مضيفا: «مجلس إدارة النادي الأهلي حرص على التجديد لكل المديرين ٣ شهور؛ تقديرا لدورهم خلال الفترة الماضية، وطالبهم في الوقت نفسه ببذل أقصى جهد قبل إعادة التقييم خلال الفترة المقبلة وهذه مسؤولية كبيرة علينا جميعا»، مشددا على أن رؤية المجلس بدمج عنصري الشباب والخبرة في كل الإدارات هو ما يتطلب العمل بروح وحب ووحدة صف؛ لإثراء مسيرة العمل بالأهلي.





ووجه المدير التنفيذي بضرورة التعاون مع الأعضاء، وتلبية طلباتهم، وتقديم الخدمات لهم؛ وفقا اللوائح والقوانين المعمول بها في النادي وتطبيق لائحة النظام الأساسي.





يذكر أن العميد مرجان المدير التنفيذي للنادي، حرص على الاجتماع بالإدارة التنفيذية للنادي والمديرين؛ للحديث عن خريطة العمل خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بالتجديد لمدة ٣ شهور لجميع المديرين بالنادي.







