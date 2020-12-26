الزمالك يسافر الإسكندرية عقب المران غدا لمواجهة سموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، التدريب على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ظهر غد الأحد؛ في ختام استعدادات الفريق لمواجهة سموحة المقبلة.
ويسافر الفريق إلى الإسكندرية غدا عقب المران للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة حيث فضل الجهاز الفني ختام التدريبات على ملعب النادي قبل السفر إلى الإسكندرية.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، يوم الإثنين المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.