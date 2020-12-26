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رياضة

الزمالك يسافر الإسكندرية عقب المران غدا لمواجهة سموحة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:49 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، التدريب على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ظهر غد الأحد؛ في ختام استعدادات الفريق لمواجهة سموحة المقبلة.

ويسافر الفريق إلى الإسكندرية غدا عقب المران للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة حيث فضل الجهاز الفني ختام التدريبات على ملعب النادي قبل السفر إلى الإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، يوم الإثنين المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.
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