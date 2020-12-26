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منوعات

بريطانيا تكشف عن علاج جديد يمنح المناعة ضد كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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أحمد شريف

يجري علماء في المملكة المتحدة، تجربة علاج جديد بالأجسام المضادة يمكن أن تمنح الإنسان مناعة فورية بعد التعرض للإصابة بفيروس كورونا والوقاية من المرض.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سيوفر الدواء حماية فورية وطويلة الأجل للمرضى عندما يكون الوقت قد نفد لتقديم لقاح ، ومن المحتمل أن ينقذ آلاف الأرواح.


ويمكن تقديم الأجسام المضادة كعلاج طارئ للمرضى بالمستشفى وسكان دار الرعاية وطلاب الجامعات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.


ويمكن حقن الأشخاص الذين يعيشون مع شخص ما أصيب بفيروس كورونا أو تعرضوا له بالدواء لمنعهم من الإصابة، حتى لو لم يكن لديهم لقاح ضد فيروس كورونا.

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