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مرأة

دراسة تنصح بتناوله.. نوع من البذور المهملة تحمي من السرطان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:15 م
السرطان
السرطان
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن بذور العنب تعمل على الوقاية من أمراض القلب والإصابة بالسرطان.

مستخلص بذور العنب (GSE) هو مكمل غذائي مصنوع عن طريق إزالة ، وتجفيف ، وسحق بذور العنب ذات المذاق المر.

إحدى الطرق التي يمكن أن يقلل بها مستخلص بذور العنب من خطر الإصابة بأمراض القلب هي إعاقة إحدى آلياته المساهمة - ارتفاع ضغط الدم.

بحثت العديد من الدراسات في آثار GSE على ارتفاع ضغط الدم .

ووفقا لموقع "express"، وجدت مراجعة لـ 16 دراسة أجريت على 810 شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع خطر الإصابة به أن تناول 100-2000 مجم من GSE يوميًا يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي (الرقم العلوي والسفلي) بمتوسط ​​6.08 مم زئبق و 2.8 مم زئبق، على التوالي.

ضغط الدم الانقباضي والانبساطي هما الرقمان المستخدمان لتسجيل ضغط الدم. كلاهما يقاس بالمليمترات من الزئبق (mmHg).

أظهر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من السمنة أو اضطراب التمثيل الغذائي أكبر تحسن.

جاءت النتائج الواعدة من جرعات أقل من 100-800 مجم يوميًا لمدة ثمانية إلى 16 أسبوعًا ، بدلًا من جرعة واحدة 800 مجم أو أكثر.

وجدت دراسة أخرى أجريت على 29 بالغًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن تناول 300 ملجم من خلاصة بذور الجريب فروت يوميًا خفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة 5.6 بالمائة وضغط الدم الانبساطي بنسبة 4.7 بالمائة بعد ستة أسابيع.
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