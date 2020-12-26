قرار غير واضح.. تعليم النواب تتحفظ على تعميم دراسة الألمانية لـ كليات طب وهندسة

طالبت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الحكومة ، بضرورة توضيح قرار المجلس الأعلى للجامعات ، بشأن تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.





وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن دراسة أى لغة من اللغات أمر جيد ، ولكن لماذا هذه الكليات بالتحديد التى يتم تعميم دراسة هذه اللغة عليها، لافتة الى أنه فى حالة أن هناك بروتوكولات تعاون بين كليات خارج البلاد تتطلب الدراسة باللغة الألمانية؛ ينبغى توضيح المفاهيم الخاصة بهذه الدراسة ، حال كونها اجبارية واختيارية.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أنه فى حالة أن تكون هناك برتوكولات تعاون؛ يجب أن تكون الدراسة اختيارية؛ حتى لا تكون عبئا على الطلاب، فإن هناك عددا كبيرا من الطلاب لا يرغبون فى دراسة هذه اللغة، ويفضلون دراسة لغة اخرى، فمنهم من لم من يختار تلك اللغة عندما كان فى الثانوية العامة، وبالتالي تطبيقها عليه الآن أمر صعب.





وتابعت النائبة حديثها: "قرار غير واضح، ويحتاج الى تفسير؛ حتى لا يكون عبئا على الطلاب".





جاء ذلك بعد أن عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات، حيث أصدر عددا من القرارات من بينها قرار المجلس بتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.





وتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول بنك المعرفة ونشأته وكيفية استفادة الباحث المصري من هذه المكتبة الالكترونية ودورها في تعزيز مكانة البحث العلمي والأكاديمي بالجامعات المصرية، كما تناول خطط وزارة التربية والتعليم في تأهيل الطالب المصري وتسليحه بالعلم والتكنولوجيا من خلال استخدام أحدث الأدوات العلمية المتاحة، ووضع أكثر من معيار لقياس قدرات الطلاب التعليمية.