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محافظات

بقيمة 500 مليون جنيه.. كفر الشيخ تتلقى 110 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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محمود زيدان
ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ  كفر الشيخ، المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء قبل 31 ديسمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة ،واستغلال مد مهلة السداد التي أقرتها الحكومة تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية .

وأعلن محافظ كفر الشيخ، الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .
 
وقال محافظ كفر الشيخ ، إن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م ، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح ، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50 جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى ،و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحافظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة تلقينا 110 آلاف و300 طلب تصالح، بقيمة 500  مليون و512 ألف جنيه ، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة

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