محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع مياه الأمطار وحملات النظافة.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء، عددًا من الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين، وإزالة أثار الأمطار من الشوارع.





وفي هذا الإطار تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، رفع درجة الاستعداد لمواجهة فترات سوء الأحوال الجوية، وأعمال سحب وتصريف مياه الأمطار بأماكن تجميعها والمناطق المنخفضة وكذا تسليك وفتح صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي لتصريف المياه الناتجة من سقوط الأمطار بشوارع المدينة.

وأشرف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي أعمال التطهير والتعقيم الوقائي للشوارع والميادين، وكذا بالمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، وذلك حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولًا بأول بشوارع المدينة وفور سقوطها، وكذا تسليك صفايات الأمطار بالشوارع لسحب تجمعات المياه، بالإضافة الي متابعة أعمال التطهير والرش وتسليك خطوط خفض المنسوب بقرى الحدادي وتيدا.



وأشرف جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال تسليم موقع محطة الصرف الصحي بقرية برنبال، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.





كما أشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي استمرار أعمال رفع مياه الأمطار المتراكمة بجميع شوارع وأحياء المدينة على مدار الساعة، بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.





وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب المدينة، بالتوازي مع رفع مياه الأمطار بالقرى، بالتنسيق الكامل مع رئيس حي شرق وغرب كفرالشيخ، ونواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفرالشيخ.





وأكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.



