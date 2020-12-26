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أخبار العالم

طالب ترامب بالتحرك.. بايدن يحذر من كارثة عواقبها وخيمة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:48 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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أحمد محرم
طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتحرك والوقوف مع الأمريكيين من أجل ضمان حصولهم على الطعام والسكن.

ودعا بايدن ترامب إلى التوقيع على خطة للتحفيز الاقتصادي توصل إليها الكونجرس الأمريكي وتشمل حزمة مساعدات للمتضررين من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، محذرًا من كارثة سيكون لها عواقب وخيمة في حالة رفض ترامب توقيع خطة التحفيز.

من جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية، مشددا على حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن لديه دليل قاطع على تزوير الانتخابات لكن المحكمة العليا لا تريد رؤيته، بحجة أنها غير مستعدة.

وأشار ترامب إلى أن المحكمة العليا غير مؤهلة وتعاملها كان ضعيفا جدا مع التزور الضخم في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، على حد زعمه.

وأضاف في تغريدة أخرى "أخبرني أحد العسكريين الأمريكيين الموجودين في أفغانستان أن الانتخابات هناك كانت أكثر أمانا وأفضل بكثر من انتخابات 2020 في الولايات المتحدة".

وأوضح أن الانتخابات الأمريكية كان بها ملايين الأصوات المزورة عبرة البريد الإلكتروني، وكانت بمثابة انتخابات بلد من دول العالم الثالث، واختتم قائلا "رئيس مزيف".

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة رسميا في 20 يناير المقبل، بينما يرفض ترامب الاعتراف  بهزيمته.
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