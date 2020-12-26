وزير التعليم العالي: ارتفاع إصابات كورونا مستمر لآخر فبراير

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه من المتوقع استمرار الموجة الحالية من ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا حتى آخر فبراير.





وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "على المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع خالد عبد الغفار: "لا وجود لسلالة جديدة لفيروس كورونا في العالم ولكن فيروس كورونا شهد تغيرا وطفرة ولكن لا يوجد تغيير في شكل الفيروس .





وتابع خالد عبد الغفار: "مستعدون من شهرين للموجة الثانية وتم وضع خطة لمواجه زيادة الأعداد في الموجة الثانية وتم فتح الـ 25 مستشفى جامعيا لاستقبال حالات كورونا ".





وأكمل خادل عبد الغفار:" توفير كل الادوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية وتم فتح مستشفيات جامعية في نطاقه القاهرة الكبري وتم توفير اقسام لعزل الاطفال ".