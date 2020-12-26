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فن

بـ ابتسامة.. هند صبري تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة هند صبري متابعيها بـ  صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ما بين: "حياااتي والله - جميله وطبيعية - وابتسامة رائعة ربنا يديمها عليكى". 

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يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز كل من هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

وتنتهي هند صبري  نهاية الشهر الجاري من تصوير 80% بالمئة من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

العمل الذي تتقاسم بطولته مع أحمد عز يكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء وتنتجه سينرجي في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.

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