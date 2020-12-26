مؤمن زكريا يعود.. رسالة من الحراق تدخل البهجة على جماهير الكرة المصرية

عاد مؤمن زكريا ، نجم النادي الأهلي، يزف بشرى سعيدة لجماهير الكرة المصرية بعد دخوله في فترة علاج طويلة جدًا بسبب تعرضه لاصابة بمرض نادر.





وكتب زكريا عبر حسابه على تويتر، وكتب، "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التى لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. *أبشركم قريبا سأكون معكم".





وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر.