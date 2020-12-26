فوق الجافية طريقة سهلة للولادة .. إليك مميزاتها وعيوبها

فوق الجافية هو نوع من التخدير الموضعي حيث يقوم بتخدير الأعصاب التي تحمل نبضات الألم من قناة الولادة إلى الدماغ، ولا يجعلك تشعرين بالمرض او النوم .





ووفقا لما ذكره موقع " nhs" التخدير فوق الجافية يخفف الآلام بشكل كامل لمعظم النساء خاصة اللاتي تعانين من مخاض طويل أو مؤلم بشكل زائد.

طبيب التخدير هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إعطاء حقنة فوق الجافية ، لذلك لن يكون متاحًا في المنزل، إذا كنت ترغبي في ذلك ، فتحققي مما إذا كان أطباء التخدير متاحين دائمًا في المستشفى.

مقدار قدرتك على تحريك ساقيك بعد التخدير فوق الجافية يعتمد على التخدير الموضعي المستخدم، تقدم بعض المستشفيات عمليات التخدير فوق الجافية "المتنقلة" ، مما يعني أنه يمكنك التجول.

ومع ذلك ، يتطلب هذا مراقبة معدل ضربات قلب الطفل عن بُعد "عن طريق القياس عن بُعد" والعديد من المستشفيات ليس لديها المعدات اللازمة للقيام بذلك، اسألي ممرضة التوليد عما إذا كان التخدير فوق الجافية المتحرك متاحًا في المستشفى المحلي.

يمكن أن يوفر التخدير فوق الجافية تسكينًا جيدًا للألم ، ولكنه ليس دائمًا فعالًا بنسبة 100٪ في المخاض، تقدر جمعية أطباء التخدير التوليد أن 1 من كل 10 نساء لديهن حقنة فوق الجافية أثناء المخاض بحاجة إلى استخدام طرق أخرى لتخفيف الآلام.

طريقة عمل فوق الجافية

سيتم اعطائها لك من خلال سائل يحقن بابرة في وريد الذراع أثناء الاستلقاء على جانبك أو الجلوس في وضع ملتوي ، يقوم طبيب التخدير بتنظيف ظهرك بمطهر ، وتخدير منطقة صغيرة ببعض التخدير الموضعي ، ثم إدخال إبرة في ظهرك.

سيتم تمرير أنبوب رفيع جدًا عبر الإبرة إلى ظهرك بالقرب من الأعصاب التي تحمل نبضات الألم من الرحم. يتم إعطاء الأدوية (عادة خليط من التخدير الموضعي والمواد الأفيونية) من خلال هذا الأنبوب. يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق لتجهيز الجافية ، و 10-15 دقيقة أخرى حتى يعمل..لا يعمل دائمًا بشكل مثالي في البداية وقد يحتاج إلى تعديل

يمكن أن تقوم ممرضة التوليد بتزويد التخدير فوق الجافية ، أو قد تتمكنين من رفع مستوى فوق الجافية بنفسك من خلال آلة

ستحتاج انقباضاتك ومعدل ضربات قلب الطفل إلى المراقبة المستمرة. هذا يعني وجود حزام حول بطنك وربما مشبك متصل برأس الطفل

الآثار الجانبية للتخدير فوق الجافية أثناء المخاض

قد يجعل التخدير فوق الجافية ساقيك ثقيلتين ، اعتمادًا على المخدر الموضعي المستخدم.

يمكن أن ينخفض ​​ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم) ، لكن هذا نادر الحدوث لأن السائل الذي يُعطى من خلال التنقيط في ذراعك يساعد في الحفاظ على ضغط دم جيد.

يمكن أن يطيل التخدير فوق الجافية المرحلة الثانية من المخاض. إذا لم يعد بإمكانك الشعور بانقباضاتك ، فسيتعين على القابلة إخبارك بموعد الدفع، هذا يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى ملقط أو الجفت للمساعدة في ولادة الطفل (ولادة بالأدوات) .

عندما يكون لديك حقنة فوق الجافية ، ستنتظر ممرضة التوليد أو الطبيب وقتًا أطول حتى ينزل رأس الطفل (قبل أن تبدئي في الدفع) ، طالما أن الطفل لا يظهر عليه علامات الضيق، هذا يقلل من فرصة احتياجك إلى أداة توصيل. في بعض الأحيان ، يتم إعطاء مخدر أقل قرب النهاية ، لذلك يزول التأثير ويمكنك الشعور بدفع الطفل للخارج بشكل طبيعي.

قد تجد صعوبة في التبول نتيجة الإيبيدورال. إذا كان الأمر كذلك ، فقد يتم إدخال أنبوب صغير يسمى قسطرة في مثانتك لمساعدتك.

1 من كل 100 امرأة تقريبا تصاب بالصداع بعد التخدير فوق الجافية.. إذا حدث هذا فيمكن علاجه.

قد يكون ظهرك مؤلمًا قليلًا لمدة يوم أو يومين ، لكن التخدير فوق الجافية لا يسبب ألمًا طويل الأمد في الظهر.

تشعر حوالي 1 من 2000 امرأة بوخز أو دبابيس وإبر أسفل ساق واحدة بعد إنجاب طفل ومن المرجح أن يكون هذا نتيجة الولادة نفسها وليس فوق الجافية وسيتم إخبارك من قبل الطبيب أو القابلة عندما يمكنك النهوض من السرير.