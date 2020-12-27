راحوا العيال في غمضة عين.. اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

شهدت منشية السلام بمدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، حالة من الحزن والفزع على وجوه أسر وعائلات منطقة بسبب اختفاء 3 فتيات شقيقات من أسرة واحدة خلال الـ3 أشهر الماضية في ظروف غامضة بشكل مفاجئ، وهو ما أربك سير الحياة المعيشية، حسب استغاثات الأسرة عن إيجاد أسباب اختفائهم، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، على الرغم من تحرير بلاغ رسمي في 13 أكتوبر الماضي بديوان قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى.









وفي المقابل، أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، توجيهاته إلى رئيس النيابة الكلية بفتح باب التحقيق في الواقعة وسماع أقوال الأب والام والجيران حول اختفاء 3 فتيات فجأة.

















وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتيات الثلاثة بحدوث واقعة اختفائهن المفاجئ في ظروف غامضة.









وأفادت مصادر أمنية بأن اختفاء الفتيات جاء نتيجة خلافات بين الأب والأم معهن حول أسباب رفضهن للعرسان وعدم رغبتهن في الزواج، مما اعتبرنه ضغطا عليهن ودفعهن للفرار من منزل أسرتهن بشكل مفاجئ.









وأضاف والدهن "عصام" في البلاغ الرسمي: "بناتي "ياسمين ونرمين" تخرجتا في الجامعة ولا توجد بيننا مشاكل أسرية، ويوم الواقعة كانتا في طريقهما لمحل البقالة يشتريان بعض مستلزمات المنزل ومعهما شقيقتهما الصغري ندا، وفجأة وبدون سابق إنذار اختفت آثار أقدامهن على الطريق ولم نعلم عنهن شيئا حتى وقتنا هذا".









وتابع والد الفتيات الثلاثة والدموع في عينيه: "راحوا العيال في غمضة عين.. لم تعد بناتي الـ ٣ إلى بيتهن منذ ١٣ أكتوبر الماضى، وحررنا محاضر وبحثنا عنهن بالأقسام والمستشفيات بجميع المحافظات، الأمر الذي تسبب في إصابة والدتهن بوعكة صحية بالغة، ألزمت على أثرها الفراش تتألم منذ غيابهن عنها وفقدان الأمل في عودتهن بعد أن ظلت البلدة بأكملها تبحث عنهن في كل مكان وتطبع الملصقات على المساجد والمستشفيات والمحلات وجميع الشوارع على أمل أن يصل الأهل إلى مكانهن".







