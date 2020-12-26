متحدث الكنيسة يحدد مصير قداس عيد الميلاد

قال القمص بولس حليم المتحدث بإسم الكنيسة الارثوذكسية ان قصر قداس عيد الميلاد القادم والذي يصادف ليلة السابع من يناير بحضور الاباء الكهنة وعدد محدود من الجمهور يعد سابقة اولى في تاريخ مصر وليس له تكرار في التاريخ الحديث بخلاف عيد القيامة الماضي.
وأضاف «حليم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا :"أن إقامة القداس بعدد محدود من الكهنة حيث ان لكل كنيسة عدد من الكهنة يتراوح مابين 3 او خمسة كهنة حيث ستكون الصلاة قاصرة عليهم برفقة 20 شخص من الشمامسة ".
كاشفًا أن أمر حسم قيادة البابا تواضروس للقداس ليلة عيد الميلاد في مقر الكاتدرائية وإقامة القداس لازال تحت الدراسة قائلا: " بأمانة ربنا هذ ا الامر لازال قيد الدراسة وسيكشف عنه نهائيًا خلال اليومين القادمين ".
وتابع :" القرار الخاص بإقامة القداسات يشمل إبراشيات القاهرة والاسكندرية وكل إبراشية في المحافظات لها وضع صحي خاص وكل اسقف غبراشية مكلف بدراسة الوضع الصحي في منطقته الكائن بها كنيسته ".