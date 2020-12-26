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متحدث الكنيسة يحدد مصير قداس عيد الميلاد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:34 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال القمص بولس حليم المتحدث بإسم  الكنيسة الارثوذكسية ان قصر قداس عيد الميلاد القادم والذي يصادف  ليلة السابع من يناير  بحضور  الاباء الكهنة وعدد محدود من الجمهور  يعد سابقة  اولى في تاريخ مصر وليس له تكرار في التاريخ الحديث بخلاف عيد القيامة الماضي.


وأضاف «حليم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا :"أن إقامة القداس بعدد محدود من الكهنة حيث ان لكل كنيسة عدد من الكهنة يتراوح مابين 3 او خمسة كهنة حيث ستكون الصلاة قاصرة عليهم برفقة 20 شخص  من الشمامسة ".


كاشفًا  أن أمر حسم قيادة البابا تواضروس للقداس ليلة عيد الميلاد في مقر الكاتدرائية وإقامة القداس لازال تحت الدراسة قائلا: " بأمانة ربنا هذ ا الامر لازال قيد الدراسة وسيكشف عنه نهائيًا خلال اليومين القادمين ".


وتابع :" القرار الخاص  بإقامة القداسات يشمل إبراشيات القاهرة والاسكندرية وكل إبراشية في المحافظات لها وضع صحي خاص وكل اسقف غبراشية مكلف بدراسة الوضع الصحي في منطقته الكائن بها كنيسته ".
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