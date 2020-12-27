إعداد خريج بمهارات متميزة ... تفاصيل جديدة عن معامل الإلكترونيات بهندسة حلوان





افتتحت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان مشروع تطوير معامل الاتصالات والالكترونيات، في إطار تنفيذ خطة تطوير كلية الهندسة بحلوان والتى تتم في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان.





ويوضح صدى البلد اهداف المشرروع :





1- تأتى أهمية هذا المشروع في كونه يستهدف تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس بمعامل الاتصالات والالكترونيات لصقل مهاراتهم العملية لإعداد خريج منافس يتمتع بمهارات متميزة بما يساعد على تعزيز الوضع التنافسي للكلية

2- إمكانية مساهمة هذه المعامل في الأبحاث التطبيقية التي تغطي العديد من المجالات في الدراسات العليا

3- تم خلال هذا المشروع تطوير البنية التحتية للمعامل الاتصالات والالكترونيات بالكلية لتوفير بيئة عمل آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

4- تم تجهيز المعامل بأحدث شبكات الاتصالات والمعلومات والأجهزة الحديثة والتي تساعد على تطبيق الطرق الحديثة في التعليم والتعلم

5- تزويد المعامل بأحدث أجهزة القياسات والتجارب العلمية الحديثة

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6- المعامل تغطى الجانب العملى الخاص بمقررات الاتصالات الالكترونيات والتي تخدم طلاب مرحلة البكالوريوس





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