مايا دياب تبرز أنوثتها بإطلالة مثيرة احتفالًا بـ الكريسماس.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث إطلالة لها.





وظهرت مايا دياب بإطلالة شتوية لافته، وهي جالسة شجرة الكريسماس، مرتدية بلوفر شتوي قصير باللون البينك بدون بنطال، فيما أنتعلت هاف بوت أسود، وقبعه باللون الأسود، نالت إعجاب متابعيها.





وتركت مايا دياب خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل الأسود مما أبرز جمالهما ونسقت لون البينك في الشفاه.





وكانت قد أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتويا أنيقا مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.





شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.







