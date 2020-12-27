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رياضة

خطوة تفصل سيرينو عن الأهلي .. وموليكا يعود للصورة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:40 ص
موليكا
موليكا
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي اقترب كثيرًا من التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن صن داونز يوافق على انتقال سيرينو للأهلي مقابل 3 ملايين دولار، بعد تنازل اللاعب عن مستحقاته لدى النادي التي تبلغ 600 ألف دولار، لكنه يتمسك بالحصول على المبلغ "كاش" والأهلي يطالب بدفع المبلغ على أقساط.

كما أكد هاني حتحوت، أن الأهلي توصل لطريقة للتخلص من لاعبه الأنجولي، جيرالدو، في يناير المقبل، لافتا إلى أن الأهلي يرغب أيضا في ضم الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى.

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