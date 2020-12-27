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رياضة

أخبار الرياضة اليوم 27-12-2020| وزير الرياضة يعلن اسم رئيس الزمالك الجديد.. والحنفي حكما لمباراة سيراميكا وبيراميدز

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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محمد سمير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الأحد ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المستشار عماد عبدالعزيز، يقوم حاليًا بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك خلفا للراحل المستشار أحمد بكري.


أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون لإعلاء قيمة القلعة البيضاء بالعمل مع الأعضاء المنوط بهم قيادة النادي حاليًا.


أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن انتشار فيروس كورونا وراء مخاوف اللجنة وتحذيراتها في الفترة الجارية.


نفي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، الأقاويل الخاصة بدخول النادي في مفاوضات مع يوسف أوباما لاعب الزمالك، للانتقال إلي الصفوف الفريق، قائلا:" دور الأهلي الحالي هو مساندة نادي الزمالك، ولن نفاوض اي لاعب ".


قال عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن إدارة النادي الأبيض وضعت شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد خلال يناير المقبل.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الثلاثي عماد متعب وسيف زاهر ويحيي حمزة، تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


أكد الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بات مؤهلا لقيادة الفريق عقب مغادرة المستشفي .

أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به قبل أيام وتسبب في غيابه عن رئاسة بعثة الفريق الأحمر برحلة النيجر.


قال طارق حشيش رئيس اللجنة المالية بنادي الزمالك، إن الفريق الأبيض يعتبر أغلى فريق في مصر الآن نظرًا لتواجد لاعبين كبار مثل فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومصطفى محمد.


أكد الجزائري رابح ماجر نجم المنتخب الجزائري وبورتو البرتغالي السابق أن المصري محمد صلاح هو الوحيد الذي يستطيع تحديد مستقبله سواء بالبقاء في ناديه ليفربول الإنجليزي أو الرحيل عنه.


أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا ونظيره فريق بيراميدز المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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