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رياضة

الترجي التونسي يحسم الجدل حول التفاوض لضم فرجاني ساسي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:31 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد السعيد
كشف مصدر بنادي الترجي التونسي حقيقة وجود مفاوضات مع فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

كانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى تقدم نادي الترجي التونسي بعرض لفرجاني ساسي، إلا أن اللاعب طلب إدارة باب سويقة الانتظار لحين حسمه موقفه من التجديد لنادي الزمالك بشكل نهائي. 

وقال مصدر بالترجي لـ صدى البلد: "لم نتفاوض إطلاقًا مع فرجاني ساسي سواء شفهيًا أو بتقديم عرض، واللاعب خارج حساباتنا تمامًا خلال الفترة الحالية". 

وأضاف المصدر: "نستهدف تدعيم الفريق بصانع ألعاب ورأس حربة، خلال الفترة المقبلة". 

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك في صيف 2021، وبالتالي يحق لللاعب التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه. 

وتبلغ القيمة التسويقية لفرجاني ساسي 2.5 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي. 

في سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة سموحة، غدا الاثنين، في الجولة الثالثة والمؤجلة من بطولة الدوري العام. 

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز التاسع. 
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