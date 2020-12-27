اتحاد الكرة يحقق مع مدرب منتخب الشباب بشأن الجمع بين عملين

قررت لجنة الشئون القانونية فى اتحاد الكرة فتح باب التحقيق مع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب.



وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن ذلك يأتي استنادا إلى مخالفة ربيع ياسين لقرار الجبلاية بمنع الجمع بين عملين لمدربي المنتخبات الوطنية.



ولفت إلى أن مكمن مخالفة ربيع ياسين لقرار الجبلاية جاء فى جمع ربيع ياسين العمل مدربا لمنتخب الشباب وعمله فى نادي الزهور.



ويخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لمسحة جديدة غدا الإثنين تحت إشراف اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.



يأتي ذلك بعدما جاءت المسحة التى خضعوا لها إيجابية لـ14 لاعبا بفندق العزل الصحى بينما جاءت سلبية للاعب واحد فقط، واستمرت أيضا المسحة إيجابية لمسئول المهمات.



وعاد منتخب الشباب من تونس الأسبوع الماضى بعد انسحابه من تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب عقب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.



حيث وصلت الإصابات فى الفريق 17 لاعبا، ولم يستطع خوض مباراتى ليبيا وتونس فى البطولة لعدم وجود 15 لاعبا فى القائمة.



فى السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب تحت 19 عامًا و17 سنة خلال اجتماع مجلس فيفا، على أن تقام النسخة المقبلة في عام 2023 بنفس البلدين إندونيسيا وبيرو على التوالى وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.