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رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش والقنوات الناقلة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
ليفربول
ليفربول
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عبدالله هشام
يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح منافسه وست بروميتش البيون اليوم علي ملعب الأنفيلد "معقل الريدز" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

ويسعى فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث لمواصلة صدارة جدول الترتيب علي أمل تحقيق لقب بطولة الدورى الانجليزي للمرة الثانية على التوالي بعدما نجح في تحقيقه الموسم الماضي. 

وتنقل قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 أحداث مباراة ليفربول ضد وست بروميتش في تمام الساعة السادسة والنصف مساء. 

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة. 

علي جانب آخر يدخل فريق وست بروميتش المباراة علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط جمعها من انتصار وحيد وأربعة تعادلات وخسر 9 مواجهات. 

وفي سياق آخر، كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن ترتيب شارة القيادة في الفريق والتي كانت سر انفجار بركان الغضب لدى اللاعب المصري محمد صلاح وسبب توتر العلاقة بينه وبين الأول.

وقال كلوب في تصريحات عبر صحيفة جارديان البريطانية: "القاعدة في ليفربول أن هناك لجنة تضم 4 لاعبين وهم على الترتيب جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، فيرجل فان دايك وجيني فينالدوم، هؤلاء هم قادة الفريق، اذا لم يتواجدوا جميعًا في الملعب، فالعادة أن يتم اختيار اللاعب الذي لعب لمدة أطول في النادي".

وبالنظر لتصريحات يورجن كلوب، نجد أن ترتيب محمد صلاح في حال لم يتم استثناؤه ووضعه ضمن لجنة اللاعبين أو اختياره بشكل مباشر بين قيادة ليفربول رقم 9 بشكل عام ورقم 5 في حال لم يتواجد أي لاعب من الرباعي "هندرسون – ميلنر – فان دايك – فينالدوم" على أرضية الميدان.

وكان صلاح قد غضب من مدربه يورجن كلوب بسبب عدم حصوله على شارة القيادة في مباراة ميتيلاند في دوري ابطال أوروبا وفضل المدرب الألماني إعطاءها للظهير الأيمن للفريق ألكسندر أرنولد وهو ما أوضحه الفرعون المصري خلال حواره مع جريدة أس الإسبانية .

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