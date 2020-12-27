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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 709 شباب منهم 10 من ذوى القدرات بأسيوط

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 709  شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2402 شابًا، فضلا عن إصدار 1801 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.


وأوضح حازم على حسن مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي-  أن المديرية قامت بتسجيل 72 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وصرف منحًا لـ 44 عاملًا بمبلغ 53 ألفًا و500 جنيه لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.


كما قامت المديرية بالتفتيش بنظام الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية على 187 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1492 منشأة وعقد 3 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وندوة أخري في مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى  تلقى 11  شكاوى تم بحث 10 شكاوى منها وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث.


وقال مدير المديرية: إنه تم التفتيش على 66 منشأة يعمل بها 67 طفلا، وأسفر عن تحرير 11 محضرًا للمنشآت المخالفة منها للقانون.


وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 197 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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