أكبر حملة تطعيم في العالم ضد الوباء تبدأ من أوروبا.. لحظة أمل ضد أسوأ أزمة صحية خلال قرن.. قادة الاتحاد يعلنون: التلقيح الوسيلة الأفضل لحماية 450 مليون شخص

دول الاتحاد الأوروبي بدأت جهدًا منسقًا لحملة التطعيم الشامل

اللقاحات أولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن

رسالة السياسيين لطمأنة الجماهير: لا داعي للقلق

التطعيم لا يغني عن الكمامة.. عداد كورونا يرتفع والوفيات كذلك









أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز"، بأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت رسميًا جهدًا منسقًا يوم الأحد لإعطاء لقاحات COVID-19 لبعض الفئات الأكثر ضعفًا من بين ما يقرب من 450 مليون شخص، مما يمثل لحظة أمل في معركة القارة ضد أسوأ أزمة صحية عامة خلال قرن.









تم إعطاء اللقاحات صباح الأحد للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وبعض السياسيين البارزين لطمأنة الجمهور بأن التطعيمات آمنة.









في براج، تلقى رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس تطعيمه عند الفجر، وقال: "لا داعي للقلق".









في روما، جلس خمسة أطباء وممرضات يرتدون المعطف الأبيض في نصف دائرة في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما لتلقي جرعاتهم.









وقالت كلوديا أليفيرنيني ممرضة من سبالانزاني تبلغ من العمر 29 عامًا، وإحدى الأوائل ممن تلقوا اللقاح في إيطاليا، إن التطعيم هو عمل من أعمال الحب والمسئولية تجاه المجتمع ككل".











وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، متحدثًا خارج المستشفى، إن إطلاق الاتحاد الأوروبي المنسق كان بادرة أمل للقارة، لكن لا يزال الناس لا يستطيعون التخلي عن حذرهم لعدة أشهر أخرى.









وأضاف: "لا يزال أمامنا شهور صعبة. إنه يوم جميل، لكننا ما زلنا بحاجة إلى توخي الحذر.. هذا اللقاح هو الطريق الحقيقي لإنهاء هذه الفترة الصعبة".









بدأت اللقاحات، التي طورتها شركة BioNTech الألمانية وشركة Pfizer الأمريكية لصناعة الأدوية، في الوصول في حاويات شديدة البرودة إلى مستشفيات الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة من مصنع في بلجيكا.











أما دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مثل جمهورية التشيك، فقد نجت من الأسوأ في وقت مبكر فقط من العام، لترى أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها الرعب لتصبح على وشك الانهيار مع الموجة الثانية في الوقت الحالي، وهو ما يقول إن اللقاح جاء في وقته.









إجمالًا، سجلت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ما لا يقل عن 16 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 336000 حالة وفاة، وهي أرقام ضخمة لا يزال الخبراء يتفقون على أنها تقلل من الخسائر الحقيقية للوباء بسبب الحالات الفائتة والاختبارات المحدودة.









أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شريط فيديو يوم السبت للاحتفال بإطلاق اللقاح، واصفة إياه بأنه "لحظة مؤثرة من الوحدة".









ويجب أن تخفف الحملة من الإحباطات، خاصة في ألمانيا، حيث بدأت بريطانيا وكندا والولايات المتحدة برامج التطعيم الخاصة بها بنفس اللقاح قبل أسابيع.









وقال مدير دار لرعاية المسنين في ألمانيا حيث تم تطعيم عشرات الأشخاص يوم السبت، بمن فيهم امرأة تبلغ من العمر 101 عام: "كل يوم ننتظره هو حسرة كبيرة".









ويقرر كل بلد بمفرده من سيحصل على اللقاحات الأولى.









تعهدت إسبانيا وفرنسا وألمانيا، من بين دول أخرى، بوضع كبار السن والمقيمين في دور رعاية المسنين في المرتبة الأولى.









تعطي بولندا أيضًا الأولوية للأطباء والممرضات وغيرهم ممن هم في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس.









ونجت الدولة الواقعة في وسط أوروبا إلى حد كبير من الطفرة التي ضربت أوروبا الغربية في الربيع، لكنها شهدت إصابات يومية ووفيات عالية هذا الخريف.









يعول زعماء الاتحاد الأوروبي على طرح اللقاح لمساعدة الكتلة على إظهار الشعور بالوحدة في مهمة معقدة لإنقاذ الأرواح بعد أن واجهت عامًا من الصعوبات في التفاوض على صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.









وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان: "إنها هنا، الأخبار السارة في عيد الميلاد. هذا اللقاح هو المفتاح الحاسم لإنهاء هذا الوباء، إنه المفتاح لاستعادة حياتنا".









ومن بين السياسيين الذين يخططون للحصول على حقن الفيروس يوم الأحد، كوسيلة لتعزيز قبول أوسع للتطعيمات، الرئيس السلوفاكي زوزانا كابوتوفا ووزير الصحة البلغاري كوستدين أنجيلوف.









في غضون ذلك، تم اكتشاف الحالات الأولى لسلالة كورونا الجديدة في بريطانيا، حيث انتشر بسرعة حول لندن وجنوب إنجلترا ثم في فرنسا وإسبانيا.









ودفع الفيروس المتحور، الذي قالت عنه السلطات البريطانية إنه يسهل تفشيه، الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين إلى فرض قيود جديدة على سفر الأشخاص من بريطانيا.









لكن شركة الأدوية الألمانية بيونتيك BioNTech أعلنت ثقتها أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها سيعمل ضد المتحور الجديد، لكنها قالت أيضًا إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد من ذلك تمامًا.









ستنظر وكالة الأدوية الأوروبية في 6 يناير المقبل الموافقة على لقاح ثان لفيروس كورونا، هو لقاح موديرنا، والذي تمت الموافقة عليه بالفعل للاستخدام في الولايات المتحدة.









مع بدء حملة التطعيم اليوم في ألمانيا وأنحاء أوروبا ضد فيروس كورونا المستجد، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، زيادة في أعداد الاصابات الوبائية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 13755 حالة، ووصل الاجمالي إلى مليون و640858.









وذكر المعهد أنه سجل 356 وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 29778.









وتنطلق حملة التطعيم الشاملة ضد كورونا في ألمانيا اليوم 27 ديسمبر، مع إعطاء الأولوية لمن هم فوق سن 80 عاما ولموظفي دور رعاية المسنين ولأعضاء الفرق الطبية الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس.









كما تنطلق حملات التطعيم في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.









وسيتم اعتماد اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية.









وتلقى كبار السن في مدينة هالبرشتات بولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، أمس السبت، اللقاح، قبل يوم واحد من بدء التطعيم على مستوى البلاد.



