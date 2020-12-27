عميد آداب القاهرة يرد على تساؤلات الطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون بنظام بابل شيت، حيث تكون مدة الامتحان ساعة ونصف.





وأضاف "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن الامتحان سيكون عبارة عن عشرين أو خمسة وعشرين سؤالا، مع تطبيق نفس ضوابط الفصل الدراسى السابق بالنسبة للطالب المتغيب عن الامتحان، حيث يعتبر متغيبا بعذر.





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وتستعد الكلية لبدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ يوم 12 من يناير المقبل ، حيث يتم إجراء الامتحان الخاص بمادة ريادة الأعمال لطلاب الفرقة الثانية في هذا اليوم.





كما يتم إجراء باقي الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 16 من شهر يناير ، حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021





وكان عميد كلية الآداب قد أكد على أن الكلية قامت بعمل التعقيمات اللازمة لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ومنع التجمعات بينهم حفاظًا على صحتهم ومنع انتقال فيروس كورونا ، مؤكدًا على التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتدابير الوقائية وعدم دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات .